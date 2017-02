× AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma PALSTEK Verlag GmbH



§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

(2) “Verbraucher” in Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren Internetshop http://www.palstek.de .

(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit

PALSTEK Verlag GmbH

Ulrich Kronberg, Imke Feddersen

Eppendorfer Weg 57a

D-20259 Hamburg

Registergericht Amtsgericht Hamburg, HRB 48943

Ust-Id-Nr. DE118516423

Steuer Nr. 45/749/00250

zustande.

(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.

(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.

Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:

1) Auswahl der gewünschten Ware

2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons “Zahlungspflichtigen Kauf abschließen”

3) Prüfung der Angaben im Warenkorb

4) Betätigung des Buttons “zur Kasse”

5) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und Eingabe der Anmelderangaben (E-Mail-Adresse und Passwort).

6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten.

7) Verbindliche Absendung der Bestellung.

Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen “Zurück”-Taste nach Kontrolle seiner Angaben wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail (”Auftragsbestätigung”). Mit dieser nehmen wir Ihr Angebot an.

(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter AGB einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Bereich unter Mein Konto –> Meine Bestellungen einsehen, sofern Sie sich beim Bestellvorgang einen Benutzernamen und ein Passwort angelegt haben.

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit

(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige Versandkosten.

(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Bankeinzug, Rechnung (Bonität vorausgesetzt) und PayPal .

(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Rechnung (Bonität vorausgesetzt) gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis unverzüglich nach Erhalt der Rechnung zu zahlen.

§4 Lieferung

(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle von uns angebotenen Artikel sofort versandfertig.

(2) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so versenden wir die Ware nicht vor Zahlungseingang.

Alle Preise in EUR einschließlich Umsatzsteuer.

Sie bestellen ohne Risiko und haben 14 Tage Widerrufsrecht. Rückgabe von CDs, Videos/DVDs oder Software nur originalversiegelt oder bei technischem Defekt.

Versandkosten und Zahlungsarten für Lieferungen innerhalb Deutschland

Ich ermächtige, den PLALSTEK Verlag GmbH, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PALSTEK Verlag GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bücher und CD´s: 2 EUR

Einzelhefte PALSTEK/ Yachting-blue: 2 EUR

Aktueller PALSTEK/ Aktuelles / Yachting-blue: 2 EUR

Sie können sich aussuchen, wie Sie bezahlen: Per Rechnung (Bonität vorausgesetzt), schnell und bequem per Bankeinzug oder per Paypal.

Versandkosten und Zahlungsarten für Lieferungen außerhalb Deutschland

Wir liefern weltweit und berechnen folgende Versandkostenpauschalen:

Bücher und CD´s: 4 EUR

Einzelhefte PALSTEK/ Yachting-blue: 4 EUR

Aktueller PALSTEK/ Aktuelles / Yachting-blue: 4 EUR

Bei Auslandsbestellungen ist nur die Zahlung auf Rechnung (Bonität vorausgesetzt) oder über das Paypal-Modul erforderlich.

Bitte haben Sie Verständnis, dass für Lieferungen außerhalb der EU kein Widerrufs- und Rückgaberecht besteht.

Allgemeine Geschäftsbedingungen bei Lieferungen

Der Vertrag kommt zustande, wenn wir die Ware zustellen.

Bitte lassen Sie, wenn Transportschäden auftreten, diese durch den Zusteller aufnehmen oder dokumentieren Sie die Schäden bitte in geeigneter Form.

Entstehende Schäden durch unsachgemäße Bedienung oder mangelhafte Verpackung bei Rücksendung gehen zu Ihren Lasten.

Wenn Sie Ihre Bestellung widerrufen, nachdem Sie schon bezahlt haben, erstatten wir Ihnen den Kaufpreis. Bei einer Erstattung/ Rückzahlung/Rücksendung bitte einfach gleich die Kontoverbindung mitteilen, keine Sonderwünsche, bringt nur Unruhe und macht Arbeit.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Eine Änderung der Anschrift ist uns unaufgefordert mitzuteilen.

Rücksendungen bis 40 EUR sind ausreichend zu frankieren.

§5 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.

§6 Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an:

PALSTEK Verlag GmbH

Ulrich Kronberg, Imke Feddersen

Eppendorfer Weg 57a

D-20259 Hamburg

E-Mail info@palstek.de

Telefax 04040196341

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter “Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise” versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 EUR nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

§7 Vertragliche Regelung bezüglich der Rücksendekosten bei Widerruf

Sollten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, so gilt im Einklang mit § 357 Abs. 2 BGB, folgende Vereinbarung, nach der Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen haben, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 EUR nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.

Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

§8 Vertragsprache

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.

§9 Kundendienst

Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen steht Ihnen werktags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter

Telefon: 04040196340

Telefax: 04040196341

E-Mail: birthe.feddersen@palstek.de

zur Verfügung.

Stand der AGB Jan.2013